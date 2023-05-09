Пентагон підтверджує збиття російської ракети з комплексу Patriot

США обіцяють і надалі нарощувати засоби ППО наземного базування в Україні.

Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Україна збила російську ракету з ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє CNN.

“Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot”, - сказав Райдер.

Він зазначив, що ця система є частиною ширшого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні.

Також Райдер додав, що США разом з партнерами продовжуватимуть нарощувати засоби ППО наземного базування та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від Росії.

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що в ніч проти 4 травня Сили оборони ліквідували російську ракету "Кинджал", яка, як заявляв ворог, не має аналогів.