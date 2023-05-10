У Республіці Сербській пройшов "марш" до Дня перемоги, його очолив проросійський Додік

Цього року кількість участь у заході взяли лише близько 100 осіб.

Близько 100 людей відзначили День Перемоги 9 травня, взявши участь у марші під проводом президента Республіки Сербської Мілорада Додіка в місті Баня-Лука на підтримку Росії та вторгнення в Україну.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Уряд Республіки Сербської організовує марш у Баня-Луці з 2017 року. Цього року кількість учасників була значно меншою, ніж у попередні роки.

Окрім Додіка, серед учасників був посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов та члени близького до Путіна мотоциклетного клубу "Нічні вовки".

Нагадаємо, Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.

У грудні минулого року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Раніше посол РФ Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.

У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику і ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.

Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Влітку Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.