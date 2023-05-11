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Генпрокурор США вперше дозволив передачу конфіскованих російських активів Україні

Це – конфісковані в російського олігарха Малофеєва кошти. 

Генпрокурор США вперше дозволив передачу конфіскованих російських активів Україні
Меррік Гарланд
Фото: EPA

Американський генеральний прокурор Меррік Гарланд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Відповідну його заяву цитують Reuters та Voice of America.

Суму переданих коштів не називають, але йдеться про конфісковану готівку російського олігарха Костянтина Малофеєва. Торік він був звинувачений у порушенні санкцій за те, що фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму.

"Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, він не буде останнім", – сказав американський генпрокурор у заяві.

У березні цього року суд у США дозволив конфіскувати у Малофеєва 5,4 млн доларів. Ці кошти росіянин зберігав у банку Sunflower Bank, а потім намагався перевести своєму бізнес-партнерові попри санкції. Це судове рішення стало першим щодо конфіскації активів російського олігарха відтоді, як у 2022 році американський Мінʼюст створив міжвідомчу групу KleptoCapture, покликану забезпечити дотримання санкцій, упроваджених за російське вторгнення в Україну. 

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