У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого русского мира... змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв".

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

9 травня Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Для області рекомендують польську назву Крулевецька, а не Калінінградська.

У комюніке зазначили, що зміна набула чинності з дня оголошення, тобто з 9 травня 2023 року. Місто Калінінград відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець, а нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю.

"Факт присвоєння місту поблизу польських кордонів імені Калініна – злочинця, співвідповідального за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – йдеться в заяві комісії.

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – наголосили в Комісії.

Нагадаємо, Крулевець (Кенігсберг) – місто в Російській Федерації, адміністративний центр Калінінградської області – колишня столиця Східної Пруссії, анексована Радянським Союзом.

У 1946 році після смерті Калініна на його честь Кенігсберг переіменували в Калінінград, хоча Калінін не мав жодного прямого стосунку до міста.