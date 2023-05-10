Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
ГоловнаСвіт

У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого русского мира... змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв".

У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Фото: russia-briefing.com

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

9 травня Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Для області рекомендують польську назву Крулевецька, а не Калінінградська.

У комюніке зазначили, що зміна набула чинності з дня оголошення, тобто з 9 травня 2023 року. Місто Калінінград відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець, а нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю.

Підписуйтесь на наш Google News

"Факт присвоєння місту поблизу польських кордонів імені Калініна – злочинця, співвідповідального за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер", – йдеться в заяві комісії.

"Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира", веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі", – наголосили в Комісії.

Нагадаємо, Крулевець (Кенігсберг) – місто в Російській Федерації, адміністративний центр Калінінградської області – колишня столиця Східної Пруссії, анексована Радянським Союзом.

У 1946 році після смерті Калініна на його честь Кенігсберг переіменували в Калінінград, хоча Калінін не мав жодного прямого стосунку до міста.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies