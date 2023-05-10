Під Воронежем дрони вдарили по військовому полігону, понад десять осіб поранені, – росЗМІ

За попередніми даними, загиблих начебто немає. На місце події було направлено 10 бригад швидкої допомоги.

Два безпілотники атакували військовий полігон “Погоново” у Воронезькій області в ніч проти 10 травня.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на телеграм-канали.

За їхніми даними, поранено понад десять військовослужбовців, точна кількість постраждалих уточнюється. На місце події було направлено 10 бригад швидкої допомоги.

За іншою версією, через вибух двох безпілотників, начинених вибухівкою, постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що два безпілотники вранці 10 травня намагалися атакувати військовий об'єкт у регіоні.

"В результаті заходів впливу один з них відхилився від курсу і впав, другий знищений вогневим ураженням", – повідомив Гусєв. Він не уточнив, чи є постраждалі.

Крім того, як стверджує один із телеграм-каналів, вранці 9 травня у Воронежі, ймовірно, "збили ракету". Інші джерела повідомили, що було збито "невідомий літальний об'єкт". Уламки знайшли ввечері в лісі неподалік цвинтаря "Микільське"на околиці Воронежа. За шість кілометрів від цього місця знаходиться військовий аеродром Балтімор. Начебто ніхто не постраждав.

Також зазначається, що Міністерство оборони РФ на даний час не коментувало ці повідомлення.

Нагадаємо, 5 травня російські ЗМІ повідомили про чергову атаку безпілотника на НПЗ “Ільський”. Пропагандисти звинуватити Україну.

Вночі 4 травня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа - загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на надзвичайні служби, пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.

Раніше в російському порту Тамань біля Кримського мосту загорівся резервуар з нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника.

29 квітня внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.