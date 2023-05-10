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Єдиним танком на московському параді був вінтажний, − Міноборони Великої Британії

“Незважаючи на значні втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки".

Єдиним танком на московському параді був вінтажний, − Міноборони Великої Британії
Фото: EPA/UPG

Парад 9 травня у Москві показав проблеми із технікою та стратегічними комунікаціями у росіян, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

У параді взяли участь понад 8000 осіб, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів.

“Єдиним особовим складом зі з'єднань регулярних військ були контингенти Залізничних військ і військової поліції”, − зазначили британці.

Єдиним танком на параді був вінтажний Т-34 із парадної частини. 

“Незважаючи на значні втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, бо хоче уникнути внутрішньої критики з приводу пріоритету парадів над бойовими діями”, − додали у міністерстві.

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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернув увагу, що цьогоріч парад у Москві на 9 травня тривав усього 40 хвилин і став найкоротшим в історії.

У параді на Червоній площі в Москві взяли участь прем'єр-міністр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, а також Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

У МЗС України назвали участь лідерів інших країн у цьому дійстві "аморальним та недружнім кроком щодо України".  А в американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії.

ЗМІ повідомили, що Путін на параді в Москві сидів поряд із ветеранами НКВС та КДБ, які не брали участі у Другій світовій війні.

Раніше в низці регіонів РФ, а також в окупованому Криму, скасували паради до 9 травня "з міркувань безпеки". Російська влада також скасувала ходу "Безсмерний полк" у багатьох російських містах, Однак росіяни провели її в Пекіні. Також близько 100 людей взяли участь у марші під проводом проросійського президента Республіки Сербської Мілорада Додіка в місті Баня-Лука.

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