Головне за день. Вівторок, 9 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, близько 30 атак противника, День Європи, митний безвіз із ЄС, новий пакет військової допомоги від США. Яким запам’ятається 440-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби ворог здійснив на зазначених ділянках фронту майже 30 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Цієї доби ворог завдав 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для завдання ракетних ударів ворог використав 17 крилатих ракет повітряного базування, 15 з яких було знищено нашими захисниками, та ще 3 ракети С-300 по Краматорську і Костянтинівці. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 травня – в нашій новині.

Ввечері 9 травня російські війська завдали ракетного удару по Куп'янську у Харківській області.

“Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. На жаль, є поранені”, - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов уточнив, що, за попередньою інформацією, постраждали троє людей – дві жінки та чоловік.

Більше інформації – в новині.

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки нову військову допомогу на суму 1,2 мільярда доларів.

Новий пакет допомоги оголошено у межах Ініціативи сприяння безпеці України.

Що увійшло до пакету допомоги — в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи”, - йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Нагадаємо, сьогодні зранку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України. Вона привітала рішення встановити 9 травня Днем Європи.

Європарламент дав зелене світло призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на один рік (з 5 червня 2023 року), щоб підтримати економіку країни.

Депутати Європарламенту схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі війни Росії проти України.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

Після схвалення Радою ЄС цей захід буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і застосовуватиметься наступного дня після публікації.

У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на участь в "параді" на Червоній площі в Москві прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що під час заходу президент РФ Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

Крім того, в ніч перед "парадом" Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 - по Києву. А учасникам продемонстрована російська військова техніка, яка бере участь у війні проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. "Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - сказав Ніколенко.

Окрім лідерів Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, на парад до Путіна також приїхав Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!