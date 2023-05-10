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Саме в Україні світ бачитиме, на що здатна Європа, - Зеленський

В Україні буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця.

Наш міжнародний блок дуже активно працює з партнерами заради нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні - більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі. 

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

 

“Ані на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, ніби йому щось вдасться. Нічого йому не вдасться! Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. Ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі – ніде тиранія не пануватиме”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Протягом травня керівництво країни доопрацює конкретні пункти низки державних програм, і вже в червні вийде на практичну роботу з партнерами щодо наших планів. 

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“Саме тут, в Україні, світ бачитиме, на що здатна Європа. Тут, у нас, в Україні, буде максимум Європи у Європі – максимум можливого з того, на що здатні європейські цінності, на що здатна європейська та глобальна співпраця”, - наголосив голова держави.

Він нагадав, що сьогодні запрацював державний сервіс “єВідновлення” - це підтримка людей, які потребують ремонту будинків або квартир після пошкоджень війною. Вже за цей день маємо значну кількість заявок у “Дії”, а загалом ідеться про сотні тисяч пошкоджених об’єктів. 

“Причому ми маємо відпрацювати це завдання й щодо тих наших людей, хто зміг своїми силами відновити пошкоджене житло. Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде”, - підкреслив Зеленський.

Верховний головнокомандувач також підписав сьогодні укази про відзначення 266 наших захисників і захисниць державними нагородами. 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

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