Трасу міжнародного значення Київ - Чоп на Львівщині перекрили через дорожньо-транспортну пригоду із загиблими.

Про це повідомляє у телеграмі патрульна поліція Львівської області.

"На автодорозі Київ — Чоп, 588 км, між населеними пунктами Надітичі та Розвадів, сталася ДТП із загиблими. Рух в обидва напрямки ускладнений. Патрульні організовують реверсний рух", - розповіли правоохоронці.

Згодом у поліції повідомили, що рух на цій ділянці перекриють орієнтовно на дві години. На цей період транспортні засоби скеровуватимуть в об'їзд через місто Жидачів.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, нещодавно у ДТП на Вінниччині загинула жінка, також постраждали п'ятеро осіб, серед них були і діти.

До цього на трасі Одеса - Рені зіштовхнулися три вантажівки. У результаті травми різного ступеня отримали двоє дорослих та дитина.