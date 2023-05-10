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Російські запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" вже на критичному рівні, - ГУР

У РФ є ще великий запас ракет С-300.

Російські запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" вже на критичному рівні, - ГУР
Фото: bulgarianmilitary.com

У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" перебувають на критичному рівні, можливостей стрімкого нарощування виробництва немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони (росіяни - ред.) постійно шукають", - сказав Юсов.

Він наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

"Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць", - додав Юсов.

Водночас у розвідці зазначили, що певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

"Але щодо високоточного озброєння - ті самі "Кинджали", "Калібри" - вони справді перебувають уже на критичному рівні", - заявив Юсов.

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За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), після невдалої кампанії проти критичної інфраструктури Росія наразі більше зосереджена на підтримці регулярних ракетних ударів по Україні, ніж на фактичній їх ефективності.

Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що сили ППО збили вісім крилатих ракет "Калібр" і 15 із 17 ракет Х-101 та Х-555. 

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