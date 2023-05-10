Російські запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" вже на критичному рівні, - ГУР

У РФ є ще великий запас ракет С-300.

У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" перебувають на критичному рівні, можливостей стрімкого нарощування виробництва немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Немає можливості стрімкого нарощування виробництва нового ракетного високоточного озброєння. Обхід санкцій вони (росіяни - ред.) постійно шукають", - сказав Юсов.

Він наголосив, що Україна і міжнародна проукраїнська коаліція постійно працюють над посиленням санкційної політики, що створює складнощі виробництва для РФ.

"Але певне виробництво є. Ми можемо говорити про десятки на місяць", - додав Юсов.

Водночас у розвідці зазначили, що певного ракетного озброєння, особливо С-300, у РФ є ще великий запас.

"Але щодо високоточного озброєння - ті самі "Кинджали", "Калібри" - вони справді перебувають уже на критичному рівні", - заявив Юсов.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), після невдалої кампанії проти критичної інфраструктури Росія наразі більше зосереджена на підтримці регулярних ракетних ударів по Україні, ніж на фактичній їх ефективності.

Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що сили ППО збили вісім крилатих ракет "Калібр" і 15 із 17 ракет Х-101 та Х-555.