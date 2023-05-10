Кулеба: Медведєв має пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмітрій Медведєв відомий своїми антиукраїнськими заявами. Приміром, нещодавно він закликав до вбивства президента Володимира Зеленського.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба після цього порадив колишньому президентові РФ пити менше горілки, інформує Bild.

"Медвєдєв має пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Він (Медведєв — ред.) відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії", - сказав Кулеба.

При цьому керівник української дипломатії вважає, що "заяви" Медвєдєва взагалі не варто коментувати.

Нагадаємо, що днями Медведєв заявив, що держави Молдова "не існує". Так він він відреагував на слова прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що його країна має "чорний список" росіян, яким заборонений в’їзд.