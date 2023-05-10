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8 років ув'язнення отримав ексохоронець херсонської катівні за співпрацю з росіянами

Зловмисник переховувався на Одещині.

8 років ув'язнення отримав ексохоронець херсонської катівні за співпрацю з росіянами
Фото: СБУ

Суд визнав жителя Херсона винним у колабораційній діяльності. Зловмисника засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Колаборант добровільно погодився служити у незаконно створеній "ИК "Северная исправительная колония (№90)" на посаді молодшого інспектора відділу охорони. Окупанти присвоїли йому так зване "спеціальне звання" "младшего сержанта внутренней службы".

За інформацією СБУ, росіяни незаконно звозили до цієї катівні репресованих місцевих жителів, більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з ворогом.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура

Зловмисник забезпечував охорону приміщень та периметру колонії, виконував злочинні накази окупантів та отримував платню у рублях.

Його викрили в одному з сіл на Одещині, куди колаборант утік під час наступу українських захисників на півдні України.

Нагадаємо, у березні Херсонська обласна прокуратура повідомляла, що за держзраду перед судом постануть четверо колишніх співробітників "Північної виправної колонії № 90" Херсона.

Раніше стало відомо, що росіяни планують відкрити на тимчасово окупованих територіях України 27 “виправних колоній”.

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