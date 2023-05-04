Очільника Одеси Труханова взяли під варту

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП зазначили, що затримання стосується справи одеського "Краяну".

4 травня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про зміну запобіжного заходу Труханову.

"Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави", - повідомили в САП.

На виконання рішення обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід Геннадію Труханову, якого звинувачують у справі заволодіння 92 млн грн при купівлі будівлі заводу "Краян". ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн.

НАБУ та САП підозрювали очільника Одеси та ще декількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу "Краян" для мерії було придбано за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

У липні 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. Однак САП подала апеляцію. А в лютому 2021 року Антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок Труханову.