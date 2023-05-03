Від 15 травня Укрзалізниця призначає регіональний поїзд №802/801 сполученням Одеса - Вінниця.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року”, - запевнили у пресслужбі перевізника.

Поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36. В зворотному напрямку поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.

Новий поїзд буде проходити через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Нагадаємо, що з 24 квітня розпочав курсування новий безпересадковий вагон з Відня до Чопу.