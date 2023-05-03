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Мир в Україні має бути на українських умовах, - прем'єр Норвегії

Стере запевнив, що його країна і надалі буде підтримувати Україну.

Мир в Україні має бути на українських умовах, - прем'єр Норвегії
Прапор Норвегії

Мир в Україні має бути встановлений на умовах України, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Таку заяву він зробив звертаючись до президента України Володимира Зеленського на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

"Ми будемо опікуватися питаннями української формули миру. 10 пунктів формули - дуже амбітний і справедливий план. Ми будемо дивитися на кожен пункт, щоб знати, де ми можемо зробити свій внесок. Ми не хочемо, щоб це було лише на ваших плечах", - сказав прем'єр Норвегії.

Стере запевнив Зеленського, що його країна буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Північ Європи з вами, зокрема в питаннях європейської інтеграції та членства в НАТО", - додав він.

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Нагадаємо, що президент Зеленський 3 травня провів зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Міністри держав Північної Європи та Балтії також підтримали створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії та висловилися за збільшення кількості боєприпасів та спорядження для України.

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