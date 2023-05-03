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Союзники ще обговорюють передачу Україні F-16, - прем'єр Данії

За її словами, йдеться про складне, дискусійне питання.

Союзники ще обговорюють передачу Україні F-16, - прем'єр Данії
Фото: ОПУ

Західні союзники продовжують обговорення про можливість передачі Україні винищувачів F-16. 

Про це очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен сказала на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідерами північноєвропейських країн у Гельсінкі.

"Коли ми говоримо про винищувачі – це питання, яке ми вже обговорюємо деякий час. Це складне завдання, це складне питання, але дискусія досі триває. Зі сторони Данії ми ще не закрили це (питання. – Ред.)", – сказала Фредеріксен.

Зазначимо, що Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але незабаром почнуть замінювати їх на нові літаки F-35.

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Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков, сучасні літаки четвертого покоління будуть на озброєнні України, але для союзників це дуже недешева історія. 

На думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, українським пілотам може знадобитися орієнтовно три місяці, щоб навчитися керувати американськими бойовими винищувачами F-16.

Також Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків наших пілотів. 

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