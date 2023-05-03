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Тривогу 3 травня оголосили через зліт Ту-22 у Курській області РФ

Тривогу оголосили у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження цього літака. 

Тривогу 3 травня оголосили через зліт Ту-22 у Курській області РФ
Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3
Фото: Генштаб ЗСУ

Масштабну повітряну тривогу оголошено в кількох регіонах України через зліт дальнього бомбардувальника Ту-22М3 у Росії.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, інформує УП.

За словами Ігната, наразі зафіксовано активність дальнього російського бомбардувальника Ту-22М3. Він літає в Курській області, постійно змінюючи напрямок.

Тож у регіонах, які можуть опинитися в зоні ураження озброєнням цього бомбардувальника (ракети Х-22, дальність ураження – до 600 км) оголошено повітряну тривогу.  

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Нагадаємо, що за оцінкою британської розвідки в останніх обстрілах України Росія використала менше крилатих ракет, що свідчить про те, що окупанти намагаються відновити запаси цього озброєння.

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