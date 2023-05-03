З величезним болем та смутком компанія Епіцентр зустріла сьогоднішній день.

Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі Епіцентр було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру. Загальна кількість жертв та постраждалих уточнюється правоохоронними органами.

З невимовним болем у серці констатуємо загибель ні в чому невинних людей, які серед білого дня були вбиті в торговельному центрі мирного українського міста. Жорстокий ворог продовжує підступно обстрілювати українські міста, руйнувати соціальну та торгову інфраструктуру, прирікаючи людей на страждання. Висловлюємо щирі співчуття та підтримку сім’ям загиблих та поранених. Компанія надасть всю необхідну допомогу родинам співробітників, що загинули та постраждали внаслідок атаки. І буде підтримуватиме їх стільки, скільки потрібно.

Наразі торговий центр припинить свою роботу. Всім працівникам буде запропоновано евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у торгових центрах мережі в інших регіонах.

Із початком повномасштабного вторгнення більшість персоналу було евакуйовано з Херсону. Втім, співробітники, які не захотіли переїздити, продовжили працювати в регіоні, виконуючи соціальну місію із забезпечення місцевого населення товарами першої необхідності.

Це другий торговий центр в Херсоні, який зазнав атаки ворога. У лютому цього року був повністю знищений торговий центр на Бериславському шосе, 17. Тоді потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю. Працівники пожежної безпеки міста та співробітники компанії доклали героїчних зусиль для подолання вогню, але локалізувати пожежу не вдалося через влучання в джерело газопостачання.

Через сьогоднішню атаку ще один ТЦ Епіцентр Херсону зазнав руйнування фасаду внаслідок обстрілу, а також ушкоджень внутрішнього торгового простору через роботу протипожежної системи. Об’єкти відомої національної мережі неодноразово були атаковані загарбниками і в минулому році, коли ворог повністю зруйнував торговельні центри компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Ще частина об’єктів мережі Епіцентр була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами. Попри підступи та жорстокість ворога, компанія не відступить від своїх планів з відбудови зруйнованих торгових центрів та відновлення роботи в безпечних зонах.