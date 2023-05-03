Росія за добу вбила в Херсонській області чотирьох мирних, сімох – поранила

Протягом минулої доби Росія здійснила 106 обстрілів Херсонської області, випустивши 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По Херсону била девʼять разів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) – дістали поранення", – написав він.

З вільної частини міста протягом вівторка евакуювали ще 51 людину.

Нагадаємо, що вчора під ворожим вогнем опинилися громади Білозерського району. Вдень прокуратура повідомляла про загибель трьох, поранення ще пʼятьох мирних мешканців. Після цього ворог поранив цивільного – підлітка 17 роіків – у Бериславській громаді.