США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі ворог влучив безпілотником по адміністративній будівлі

Мешканці міста не постраждали. 

У Дніпрі ворог влучив безпілотником по адміністративній будівлі
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Уночі один російський безпілотник влучив у адміністративну будівлю в Дніпрі. Мешканці міста не постраждали.

У будівлі виникла пожежа. Вогонь уже загасили, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. 

"Вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв. Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються", – написав він.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 26 безпілотників із північного та південного напрямків. 21 із них збила протиповітряна оборона. Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". 

ППО працювала, зокрема, в Києві. Влучань у столиці, за даними військової адміністрації, немає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies