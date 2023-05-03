У Дніпрі ворог влучив безпілотником по адміністративній будівлі

Уночі один російський безпілотник влучив у адміністративну будівлю в Дніпрі. Мешканці міста не постраждали.

У будівлі виникла пожежа. Вогонь уже загасили, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночi оборонці неба з повітряного командування "Схiд" збили над Днiпропетровщиною 7 дронiв. Але один Shahed-136 все ж дiстався цiлi. У Днiпрi пошкоджена адмiнбудiвля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали. На мiсцi ще працюють рятувальники. Наслiдки атаки уточнюються", – написав він.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 26 безпілотників із північного та південного напрямків. 21 із них збила протиповітряна оборона. Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь".

ППО працювала, зокрема, в Києві. Влучань у столиці, за даними військової адміністрації, немає.