ППО збила 21 із 26 запущених ударних безпілотників

Уночі українські захисники збили 21 із 26 російських ударних безпілотників. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь". Про це повідомили в Повітряних силах у Telegram.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві. За даними місцевої військової адміністрації, влучань і поранених немає.

Це було вже третьою масованої повітряної атакою ворога за шість днів. Щоразу росіяни бʼють по українцях вночі. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а і ракети.