Головне за день. Вівторок, 2 травня

Продовження воєнного стану і мобілізації, наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 20 відбитих атак противника, єдиний реєстр зниклих безвісти. Яким запам’ятається 433-й день повномасштабної війни.

На засіданні Верховної Ради України 2 травня за закон про затвердження указу президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” 9259 проголосували 324 нардепів.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Законом продовжується “строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб”.

За закон про затвердження указу президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” 9260 проголосували 333 нардепів.

“Це вже сьоме голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку війни”, – додав нардеп.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України за добу було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було збито три ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 травня – в нашій новині.

Сьогодні, 2 травня, Херсонщина зазнала чергових ворожих обстрілів.

За даними слідства, російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону, а також завдали авіаударів.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

За оновленими даними ОВА, троє мешканців області загинуло, ще п’ятеро отримали поранення.

Вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані, пройдуть відповідне навчання і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад - проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

Від сьогодні дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

Згідно з повідомленням, у реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи. Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

“Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб”, – наголосив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Нагадаємо, станом на середину квітня в Україні зниклими безвісти вважалися понад 7 тис. військових.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!