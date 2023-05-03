Україна отримала від уряду Канади партію обладнання для розмінування

Канада передала Україні першу партію обладнання для розмінування. Вартість партії складає 22,5 млн канадських доларів (16,5 млн доларів США).

Про це повідомила пресслужба посольства Канади в Україні.

"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні.

Посольство Канади додало, що це обладнання для розмінування отримала ДСНС України.

Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023

Нагадаємо, на території Херсонської, Миколаївської та Харківської областей за допомогою машин механізованого розмінування знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.