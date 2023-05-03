Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала від уряду Канади партію обладнання для розмінування

Обладнання для розмінування отримала ДСНС України.

Україна отримала від уряду Канади партію обладнання для розмінування
Фото: Пресслужба посольства Канади в України

Канада передала Україні першу партію обладнання для розмінування. Вартість партії складає 22,5 млн канадських доларів (16,5 млн доларів США).

Про це повідомила пресслужба посольства Канади в Україні.

"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Посольство Канади додало, що це обладнання для розмінування отримала ДСНС України.

Нагадаємо, на території Херсонської, Миколаївської та Харківської областей за допомогою машин механізованого розмінування знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies