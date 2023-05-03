Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів постраждала мешканка Нікополя

Від обстрілів постраждали і медзаклади Нікополя.

Внаслідок російських обстрілів постраждала мешканка Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 3 травня, російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. Постраждала 86-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російськими обстрілами були пошкоджені 13 приватних будинків. Один з них зайнявся, бійці ДСНС ліквідували пожежу. Крім того, дві господарські споруди вщент зруйновані, ще 9 – понівечені. 

Також ворожі снаряди влучили у два медзаклади. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Обстрілом були потрощені 22 сонячні панелі, лінії електропередач, автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, на Сумщині без світла залишились понад 4 тис. абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies