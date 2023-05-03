Від обстрілів постраждали і медзаклади Нікополя.

Сьогодні, 3 травня, російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікополь Дніпропетровської області з артилерії. Постраждала 86-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російськими обстрілами були пошкоджені 13 приватних будинків. Один з них зайнявся, бійці ДСНС ліквідували пожежу. Крім того, дві господарські споруди вщент зруйновані, ще 9 – понівечені.

Також ворожі снаряди влучили у два медзаклади.

Обстрілом були потрощені 22 сонячні панелі, лінії електропередач, автомобіль.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, на Сумщині без світла залишились понад 4 тис. абонентів внаслідок ворожих ударів авіабомбами.