Цієї доби Росія знову атакувала Україну безпілотниками - випустила 26 дронів, вдалося збити 21, - Генштаб

Загалом рашисти завдали 2 ракетні та 41 авіаційний удар і здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ.

Цієї доби, вночі, Росія завдала чергового масованого удару по території України ударними БпЛА "Shahed-136/131". 21 із 26 цих дронів знищили українські захисники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом окупанти завдали 2 ракетні та 41 авіаційний удар і здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Загарбники надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили близько 30 атак ворога. Найзапекліші бої точаться за Бахмут та Мар’їнку.

Авіація України за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили п'ять розвідувальних БпЛА різних типів та один баражуючий боєприпас "Ланцет". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 3 травня така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ;

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка особового складу російських територіальних військ; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби рашисти здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині;

росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби рашисти здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Бучки Чернігівської області; Басівка, Юнаківка, Запсілля Сумської області, а також Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка на Харківщині; на Куп’янському загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області;

загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; на Лиманському окупати вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць в українській обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині;

окупати вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки з метою пошуку слабких місць в українській обороні. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині; на Бахмутському ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішними були атаки окупантів у напрямку населеного пункту Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Південне, а також Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни вели наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мали. Обстріляли також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське;

росіяни вели наступальні дії в районі Сєверного Донецької області, успіху не мали. Обстріляли також Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське; на Мар’їнському вороги намагаються покращити тактичне положення. Протягом доби українські захисники відбили численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області;

вороги намагаються покращити тактичне положення. Протягом доби українські захисники відбили численні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнала Красногорівка Донецької області; на Шахтарському рашисти здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області;

рашисти здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти обороняються. Обстріляли Времівку, Новосілку та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку та Кам’янське Запорізької області; Капулівку на Дніпропетровщині; Антонівку та місто Херсон.

У Генштабі додали, що аби якось убезпечити свій особовий склад від вогневого ураження Сил оборони України, на тимчасово захоплених територіях росіяни надалі використовують місцеве населення.

Так, у населених пунктах Каховського району російські загарбники поміж приватних будинків місцевих жителів розміщують свої підрозділи.

Нагадаємо, за добу і ніч 3 травня Росія атакувала 11 областей України. Так, уночі Росія завдала двох ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі. Постраждали приватні домогосподарства.

Від початку цієї доби в Херсонській області росіяни убили 17 людей (дані станом на 18.40). Крім того, російська армія знову обстріляла Херсон. Станом на вечір було відомо про 13 жертв.