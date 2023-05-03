За добу в Херсонській області росіяни убили 23 цивільних (оновлено)

За добу 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 цивільних, 46 поранила, повідомили вранці наступного дня у ОВА.

Станом на 21:10 було відомо про 21 загиблого у Херсонській області, повідомив президент України. Ворог бив по Херсону та інших населених пунктах від самого ранку.

Серед загиблих, за даними поліції, троє співробітників будівельного гіпермаркету, четверо відвідувачів супермаркету, троє працівників енергетичного підприємства, водій автомобіля, в який під час руху поцілив осколок, громадяни, які гинули в своїх будинках та на подвір’ях.

Серед поранених – троє правоохоронців.



Оновлення 20 година. Голова ОПУ повідомляв про 18 жертв і 46 поранених.

Оновлено 18.40. Стало відомо про ще один обстріл Херсона, який призвів до жертв.

"Херсон досі знаходиться під вогнем російської артилерії! Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири – поранені", – написав керівник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Оновлено 17.40. Через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в обласній прокуратурі. На цю годину було відомо про 16 загиблих в області.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також ворог обстріляв єдиний працюючий гіпермаркет Херсона. Загинули і поранені працівники та відвідувачі.

Крім того, ворог вдарив по херсонському залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє поранені.

Також окупанти вдарили по Токарівці. Унаслідок обстрілу на подвірʼї будинку загинув чоловік.

Сьогодні місцева влада повідомила, що з 20 години 5 травня по 6 годину 8 травня в Херсоні ввели комендантську годину. Перебування на вулиці буде заборонено протягом усіх 58 годин. Місто закриють на вʼїзд та виїзд. Це повʼязано з необхідністю сприяння правоохоронцям.