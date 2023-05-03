Всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, - Резніков

Міністерство оборони України вдосконалило систему відомчих нагород. У сукупності ці відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка дозволяє підкреслити виняткові досягнення.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Напевно, найпочеснішою і найприємнішою частиною роботи міністра є нагородження найкращих воїнів. Я намагаюся використати кожну нагоду, щоб особисто потиснути руки тим, хто боронить країну та тим, хто підтримує військо”, - написав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі:

«Хрест Сухопутних військ»

«Хрест Повітряних Сил»

«Хрест Військово-Морських Сил»

«Хрест Сил спеціальних операцій»

«Хрест Сил територіальної оборони»

«Хрест Сил логістики»

«Хрест Сил підтримки»

«Хрест Медичних сил»

«Хрест Десантно-штурмових військ»

«Хрест Військ зв’язку та кібербезпеки»

«Хрест ракетних військ і артилерії»

«Хрест Державної спеціальної служби транспорту»

медаль «Воїн-миротворець»

медаль «Ветеран служби»

Також міністерство затвердило відзнаки:

Медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби

Медаль «За сприяння обороні»

Медаль «Захиснику України»

Медаль«Зірка військового братерства»

Медаль «За зміцнення обороноздатності»

Медаль «Золотий Тризуб»

Медаль «За поранення»

Медаль «Хрест пошани»

Медаль «Хрест доблесті»

Медаль «Воєнний хрест»

Медаль «Лицарський хрест»

Медаль «Залізний хрест»

Нагрудний знак «За зразкову службу»

Нагрудний знак «Хрест особливих заслуг»

Резніков наголосив, що перед тим, як затвердити відзнаки, міністерство поспілкувалось з експертами, провідними геральдистами і взяло за основу їх рекомендації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".