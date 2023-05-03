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Всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, - Резніков

Міноборони взяло за основу рекомендації експертів та провідних геральдистів. 

Всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

Міністерство оборони України вдосконалило систему відомчих нагород. У сукупності ці відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка дозволяє підкреслити виняткові досягнення.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Напевно, найпочеснішою і найприємнішою частиною роботи міністра є нагородження найкращих воїнів. Я намагаюся використати кожну нагоду, щоб особисто потиснути руки тим, хто боронить країну та тим, хто підтримує військо”, - написав Резніков. 

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Міністр оборони зазначив, що відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі:

  • «Хрест Сухопутних військ»
  • «Хрест Повітряних Сил»
  • «Хрест Військово-Морських Сил»
  • «Хрест Сил спеціальних операцій»
  • «Хрест Сил територіальної оборони»
  • «Хрест Сил логістики»
  • «Хрест Сил підтримки»
  • «Хрест Медичних сил»
  • «Хрест Десантно-штурмових військ»
  • «Хрест Військ зв’язку та кібербезпеки»
  • «Хрест ракетних військ і артилерії»
  • «Хрест Державної спеціальної служби транспорту»
  • медаль «Воїн-миротворець»
  • медаль «Ветеран служби»

Також міністерство затвердило відзнаки:

  • Медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби
  • Медаль «За сприяння обороні»
  • Медаль «Захиснику України»
  • Медаль«Зірка військового братерства»
  • Медаль «За зміцнення обороноздатності»
  • Медаль «Золотий Тризуб»
  • Медаль «За поранення»
  • Медаль «Хрест пошани»
  • Медаль «Хрест доблесті»
  • Медаль «Воєнний хрест»
  • Медаль «Лицарський хрест»
  • Медаль «Залізний хрест»
  • Нагрудний знак «За зразкову службу»
  • Нагрудний знак «Хрест особливих заслуг»

Резніков наголосив, що перед тим, як затвердити відзнаки, міністерство поспілкувалось з експертами, провідними геральдистами і взяло за основу їх рекомендації. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".

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