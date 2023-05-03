Всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі, - Резніков

Міністерство оборони України вдосконалило систему відомчих нагород. У сукупності ці відзнаки створюють достатньо універсальну систему, яка дозволяє підкреслити виняткові досягнення.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Напевно, найпочеснішою і найприємнішою частиною роботи міністра є нагородження найкращих воїнів. Я намагаюся використати кожну нагоду, щоб особисто потиснути руки тим, хто боронить країну та тим, хто підтримує військо”, - написав Резніков.
Міністр оборони зазначив, що відтепер всі види військ матимуть свої окремі нагородні медалі:
- «Хрест Сухопутних військ»
- «Хрест Повітряних Сил»
- «Хрест Військово-Морських Сил»
- «Хрест Сил спеціальних операцій»
- «Хрест Сил територіальної оборони»
- «Хрест Сил логістики»
- «Хрест Сил підтримки»
- «Хрест Медичних сил»
- «Хрест Десантно-штурмових військ»
- «Хрест Військ зв’язку та кібербезпеки»
- «Хрест ракетних військ і артилерії»
- «Хрест Державної спеціальної служби транспорту»
- медаль «Воїн-миротворець»
- медаль «Ветеран служби»
Також міністерство затвердило відзнаки:
- Медалі за 10, 15 і 20 років сумлінної служби
- Медаль «За сприяння обороні»
- Медаль «Захиснику України»
- Медаль«Зірка військового братерства»
- Медаль «За зміцнення обороноздатності»
- Медаль «Золотий Тризуб»
- Медаль «За поранення»
- Медаль «Хрест пошани»
- Медаль «Хрест доблесті»
- Медаль «Воєнний хрест»
- Медаль «Лицарський хрест»
- Медаль «Залізний хрест»
- Нагрудний знак «За зразкову службу»
- Нагрудний знак «Хрест особливих заслуг»
Резніков наголосив, що перед тим, як затвердити відзнаки, міністерство поспілкувалось з експертами, провідними геральдистами і взяло за основу їх рекомендації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".