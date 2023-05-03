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Росія має достатні запаси керованих авіабомб, - Ігнат

Такі бомби можуть пролетіти до 70 кілометрів.

Росія має достатні запаси керованих авіабомб, - Ігнат
Фото: EPA/UPG

Росія має достатні запаси керованих авіабомб і зараз використовує їх близько 20 на день при ударах по Україні.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Радіо Свобода.

«На жаль, бомб достатньо. Не лише 500 кг, вже є інформація, поки що вона не підтверджена, що і 250-кілограмові бомби будуть використовувати теж. Будуть обладнувати GPS-модулями і крилами, що дозволить їм теж планувати і завдавати ударів дистанційно. Це – старі бомби радянські, яких достатньо на складах і у нас, і у противника. Тому вони будуть шукати будь-які методи і шляхи для того, щоб збільшити кількість використання цих бомб», – сказав Ігнат.

За словами речника, такі керовані авіабомби можуть пролетіти до 70 кілометрів.

«Літак, що їх випускає, не входить в зону ураження нашої ППО, вони це прекрасно знають, і можуть безкарно їх випускати на сьогоднішній день і повертатися на базу. Бомби у них не лише 500-ті, зараз є і екземпляри 1500 кг, вже знаходили рештки їх на території, підконтрольній нашій державі. Це серйозна загроза поряд із тими викликами, які стоять на сьогоднішній день, і потрібно реагувати – далекобійними засобами ППО», – сказав Ігнат.

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Нагадаємо, що 3 травня російська авіація атакувала село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині. Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. 

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