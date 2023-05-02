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Киян закликали не ходити в ліси через міни

У Святошинському лісництві виявили частини від боєприпасів "Град".

Киян закликали не ходити в ліси через міни
Фото: EPA/UPG

Київська міська адміністрація нагадала жителям столиці про заборону на відвідування лісів, оскільки там продовжують знаходити залишки боєприпасів.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Зокрема, п’ять піротехніків "Київської служби порятунку" протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва і виявили частини від боєприпасів "Град".

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах. За 4 виїзди рятувальники перевірили близько 2 га угідь і виявили кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".

КМДА нагадує, що на період дії воєнного стану населенню заборонено ходити у ліси у Києві, а також в’їжджати в них на транспорті.

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Нагадаємо, що на території Херсонської, Миколаївської та Харківської областей за допомогою машин механізованого розмінування знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.

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