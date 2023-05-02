Ворожі обстріли пошкодили розподільні мережі на Сумщині та Херсонщині, - Міненерго

Зокрема, на Сумщині через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка поки не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів.

Станом на 2 травня через обстріли пошкоджено розподільні мережі на Сумщині та Херсонщині.

Про це повідомило Міненерго.

“Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка поки не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також зафіксовано пошкодження мережевої інфраструктури у Херсонській області.

У той же час після масованого обстрілу, що відбувся в ніч на 1 травня, відновлено електропостачання для споживачів Дніпра та області. Окрім цього, заживлено споживачів на Харківщині та Херсонщині. Загалом за добу енергетики змогли повернути світло для понад 16 тисяч споживачів.

Також повідомляється, що енергетична система працює стабільно, без обмежень.

Нагадаємо, в кінці квітня Міненерго повідомило, що тарифи на електрику доведеться підвищити. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф.