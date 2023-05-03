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Резніков обговорив з американською делегацією розвиток ЗСУ

На зустрічі йшлося, зокрема, про розвиток ЗСУ в IT-сфері.

Резніков обговорив з американською делегацією розвиток ЗСУ
Фото: Олексій Резніков

В Україну прибула делегація із США на чолі з президентом Сенату штату Юта Дж. Стюартом Адамсом. Вона провела зустріч із міністром оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку ЗСУ в IT-сфері, БПЛА, розмінуванні та інших сферах”, - написав Резніков. 

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Міністр оборони України подякував американським друзям за непохитну підтримку.

Нагадаємо, США надають Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів. Міноборони США зазначає, що це вже 37 вилучення обладнання зі складів відомства для України з серпня 2021 року.

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