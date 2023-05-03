Резніков обговорив з американською делегацією розвиток ЗСУ

На зустрічі йшлося, зокрема, про розвиток ЗСУ в IT-сфері.

В Україну прибула делегація із США на чолі з президентом Сенату штату Юта Дж. Стюартом Адамсом. Вона провела зустріч із міністром оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили важливі високотехнологічні рішення для подальшого розвитку ЗСУ в IT-сфері, БПЛА, розмінуванні та інших сферах”, - написав Резніков.

Міністр оборони України подякував американським друзям за непохитну підтримку.

Had the privilege of welcoming the 🇺🇸 delegation headed by the Utah State Senate President J. Stuart Adams in Ukraine today.

We discussed important high-tech solutions for further development of the #UAarmy in the IT sphere, UAVs, de-mining and other areas. Thank you to our 🇺🇸… pic.twitter.com/yjvwOYAfPP — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 3, 2023

Нагадаємо, США надають Україні черговий пакет безпекової допомоги вартістю 300 млн доларів. Міноборони США зазначає, що це вже 37 вилучення обладнання зі складів відомства для України з серпня 2021 року.