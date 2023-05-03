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У російській Брянській області зійшов з рейок ще один поїзд

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок події немає.

У російській Брянській області зійшов з рейок ще один поїзд
Фото: Скріншот з відео

Ввечері 2 травня у Брянській області внаслідок підриву залізничних колій 20 вагонів вантажного поїзду зійшли з рейок.

Про це повідомляє “Нова газета. Європа”.

“Сьогодні (2 травня, - ред.) о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через незаконне втручання у роботу залізничного транспорту стався сход локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда”, - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок події немає, як немає і відкритого горіння. 

На місці працюють пожежні розрахунки з міста, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.

Рух на ділянці припинено.

“У районі залізничної станції Сніжецька спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці”, - написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Ймовірно, саморобні вибухові пристрої було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії після вибуху зійшов із рейок вантажний потяг. За даними росЗМІ, потяг перевозив паливо і будівельні матеріали.

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