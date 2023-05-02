На базі російських прикордонних військ під Сімферополем стався вибух, - ЗМІ

База знаходиться за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.

Ввечері 2 травня стався вибух на базі російських прикордонних військ під Сімферополем у тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“За опублікованими фотографіями можна геолокувати місце вибуху: це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі балки Джабанак поряд із селищем Шкільне”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що база розташована за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.

Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Севастополі вночі 29 квітня спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Внаслідок вибуху було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність – близько 40 тисяч тонн.