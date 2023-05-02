Російські війська вдень у вівторок, 2 травня, шість разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей із мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 12:20 до 13:05 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії: 4 в район н.п Красний Хутір, 6 в район н.п. Буда-Вороб'ївська.

З 13:48 до 13:55 зафіксовано 21 приход, ймовірно з РСЗВ, по н.п. Семенівка. Внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку. За попередніми даними, постраждали дві місцеві жительки.

З 13:30 до 13:50 зафіксовано 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район дороги на н.п. Гірськ.

З 13:55 до 14:05 зафіксовано 3 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Гірськ. Пошкоджено приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

З 14:40 до 15:00 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка.

З 15:10 до 15:40 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по н.п. Будівельне.

Як повідомлялося раніше, з 22:00 1 травня до 08:00 2 травня ці регіони було обстріляно чотири рази з мінометів і ствольної артилерії.

Фото: ОК "Північ"

Нагадаємо, що протягом дня 1 травня росіяни обстріляли населені пункти Білопільської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громади Сумської області.

1 травня російські окупаційні війська влучили в освітній заклад у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу загинула дитина.