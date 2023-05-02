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"Керівництво" ЗАЕС намагається втекти зі станції, - Енергоатом

Через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у "відпустку". 

"Керівництво" ЗАЕС намагається втекти зі станції, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Призначене окупантами "керівництво" Запорізької АЕС хоче масово піти у "відпустку" через побоювання щодо наступу українських сил.

Про це повідомляє "Енергоатом" у Telegram.

За інформацією компанії, спроби "керівництва" ЗАЕС втекти зі станції не завершилися успіхом, оскільки через критичну нестачу персоналу їм не дозволяють йти у "відпустку". Але, при цьому, головний колаборант станції Юрій Черничук з 1 травня вже виїхав з Енергодару до Криму.

"Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, тому часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й гарячка", - пояснюють в "Енергоатомі".

Колаборанти також хочуть знайти собі заміну та намагаються змусити атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

"Ще раз закликаємо мужніх працівників Запорізької станції і далі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямою допомогою агресора", - зазначають у компанії.

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Нагадаємо, що Росія включила корпуси кількох реакторів Запорізької атомної електростанції в планування тактичної оборони.

А Генштаб заявив про посилення ворогом психологічного та фізичного тиску на українських працівників ЗАЕС.

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