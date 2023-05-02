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Крим візьмемо без бою, - Резніков

Йдеться про “політично-військове” звільнення Криму, а не суто військовий контрнаступ.

Крим візьмемо без бою, - Резніков
Ілюстративне фото: Олексій Резніков та очільник НАТО Єнс Столтенберг
Фото: Олексій Резніков у Twitter

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Сили оборони візьмуть Крим без бою. 

Про це він розповів виданню The Atlantic. 

“Знаючи, що Крим перетворюють на фортецю, українці говорять про “політично-військове” звільнення Криму, а не суто військовий контрнаступ”, - йдеться в матеріалі видання. 

Зазначається, що після того, як українські військові перекриють дороги, залізниці та водні шляхи до півострова та націляться на військову інфраструктуру за допомогою безпілотників, можна припустити, що багато російських жителів, особливо нещодавніх іммігрантів, переконаються, що їм було б краще жити в іншому місці. 

Повідомляється, що деякі з них уже втекли після вибуху на Керченському мосту (який з’єднує Крим із Росією) та інших вибухів на півострові. 

“Крим ми візьмемо без бою”, — сказав виданню Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні. Міністр оборони України повідомив, що у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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