Японія хоче разом з Південною Кореєю відповісти на міжнародні проблеми, пов’язані з війною в Україні, − міністр фінансів

Японія хотіла б разом з Південною Кореєю відповісти на міжнародні проблеми, пов’язані з північнокорейськими ракетами та вторгненням Росії в Україну.

Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кюн Хо, яка відбулася вперше майже за 7 років, пише Bloomberg.

Японія “повністю погоджується” на розширення обміну з Південною Кореєю в таких секторах, як технології та людські ресурси.

Південна Корея та Японія працюють над відновленням довіри після того, як за останні кілька років відносини між двома країнами стали найхолоднішими за десятиліття. Суперечка про те, чи Японія достатньо компенсувала свою минулу колонізацію Корейського півострова, поставила під загрозу співпрацю від торгівлі до безпеки.

Натяки на покращення відносин з’явилися після того, як у березні вперше за 12 років відбувся офіційний саміт між двома країнами. У квітні вперше за п’ять років відбувся діалог з питань безпеки між високопосадовцями двох країн, і зараз обидві країни роблять кроки, щоб налагодити відносини на торговому фронті.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що необхідно забезпечити, аби вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає "різні варіанти" у питання постачання летальної допомоги Києву.