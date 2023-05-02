Японія підняла у повітря винищувач, помітивши ймовірний китайський дрон

Безпілотник летів у напрямку каналу, що відокремлює Тайвань від Філіппін.

Міністерство оборони Японії підняло реактивний винищувач після того, як помітило ймовірно китайський дрон між японським островом Йонагуні та Тайванем.

Про це пише Reuters.

Безпілотник летів у напрямку каналу Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, через запущену Північною Кореєю ракету в Японії оголошували повітряну тривогу. Ракета зникла з радарів одразу після того, як її помітили, і аналіз виявив ймовірність падіння на територію Японії.

На початку квітня у Японії ініціювали законопроєкт про бомбосховища через загрозу з боку Китаю і КНДР. Початковий план полягає у зміцненні існуючих об'єктів і оснащенні їх необхідними засобами, щоб уникнути великих бюджетних витрат.