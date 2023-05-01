США можуть отримати від Фінляндії дозвіл на використання фінської території

Наразі між Фінляндією та США ведуться переговори про угоду про двостороннє оборонне співробітництво (DCA). Ця угода дозволить США безперешкодно використовувати фінську землю.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

“Офіційна влада в даний час обговорює оборонну угоду, яка, якщо буде реалізована, дозволить збройним силам США використовувати фінську землю та бази для навчання та зберігання матеріалів”, - йдеться у повідомленні.

Заступник політичного департаменту Міністерства закордонних справ Мікаель Антелл повідомив, що текст угоди один раз переглянули під час обговорень “у позитивному дусі та пошуку рішення серед союзників”.

За словами Антелла, нова угода доповнить членство в НАТО.

Втім, ядерна зброя не охоплюється угодою.

“Угода DCA дозволяє військам в’їжджати в країну, залишатися на місці, попередньо зберігати матеріали та можливі інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону”, - зазначив Антелл.

Також президент Саулі Нііністе обґрунтував двосторонню угоду тим, що вона максимізує безпеку Фінляндії.

Наразі невідомо, якими будуть інвестиції США у Фінляндію. Це може бути, наприклад, зала технічного обслуговування винищувачів F-35.

За даними видання, переговори між Фінляндією та США триватимуть до наступного року, після чого проект угоди буде передано на розгляд парламенту.

Жодної інформації про деталі угоди DCA під час переговорів не було оприлюднено.

Нагадаємо, оскільки Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу, верховний командувач НАТО тепер може використовувати країну у своїх військових планах. Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, що Альянс відтворить оборонні структури на решті східного флангу, розмістивши бойові групи союзників у країні.