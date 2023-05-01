Це – перший із трьох супутників нового покоління, що забезпечить високошвидкісним інтернетом Північну та Південну Америку.

Американська компанія SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas, вага якого – 6,7 тонни.

Відео запуску оприлюднене в Twitter.

Пуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 20:26 за часом Східного узбережжя США (03:26 за київським часом).

Це – перший із трьох супутників ViaSat Inc. нового покоління, що забезпечить глобальне покриття у Ka-діапазоні та забезпечить високошвидкісним інтернетом Північну та Південну Америку.

Крім супутника ViaSat, Falcon Heavy також вивела на орбіту супутники зв'язку MicroGEO та дистанційного зондування Землі GS-1 від компанії Gravity Space.

Нагадаємо, в квітні інтегрований космічний корабель Starship зміг відірватись від землі і пробув у польоті декілька хвилин.

Однак згодом стався збій у її роботі, і ракета вибухнула.