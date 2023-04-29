Пелосі: США мають допомагати Україні до перемоги

Колишня спікерка Палати представників Конгресу висловила надію, що підтримка залишиться двопартійною та двопалатною і надалі.

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вважає, що Штати мають допомагати Україні до перемоги над російським агресором.

Про це вона заявила в інтерв’ю AP, передає zn.ua.

Пелосі висловила надію, що підтримка залишиться двопартійною та двопалатною і надалі.

"Ми повинні перемогти. Ми повинні довести це до позитивного кінця – для народу України і для нашої країни. Зараз у світі триває боротьба між демократією та автократією, проявом якої є Україна", – зазначила вона.

Попри республіканську більшість в новому складі Палати представників, Пелосі переконана, що Вашингтон збереже підтримку Києву в межах ширшої прихильності до демократії.

"Підтримка України є двопартійною та двопалатною, в обох палатах Конгресу обома партіями, і американський народ підтримує демократію в Україні. Я вірю, що ми продовжимо підтримувати (Україну - ред.) стільки, скільки нам треба підтримувати демократію… скільки потрібно для перемоги", – додала колишня спікерка Палати представників Конгресу.

Нагадаємо, раніше Ппосол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює підтримку США в боротьбі українців проти агресора.