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В Узбекистані понад 90% виборців підтримали обнулення термінів президента

За новою Конституцією Узбекистан проголошується “соціальною, правовою і світською” державою.

В Узбекистані понад 90% виборців підтримали обнулення термінів президента
Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв голосує на конституційному референдумі, 30 квітня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Громадяни Узбекистану підтримали на референдумі зміни до конституції країни, які, зокрема, передбачають скасування смертної кари та обнулення двох термінів президента Шавката Мірзійоєва.

Про це пишуть Euronews.

Проєкт нової конституції підтримали понад 90% виборців. У виборах взяли участь понад 84% виборців.

При цьому під час плебісциту низка ЗМІ зафіксувала такі порушення, як голосування за всю сім'ю.

Поправки збільшують термін президентства з п'яти до семи років і обнулюють перші два мандати Мірзійоєва, що дозволить продовжити перебування узбецького лідера при владі на 17 років – до 2040 року.

За новою Конституцією Узбекистан проголошується “соціальною, правовою і світською” державою. Таких понять раніше не було в основному законі країни.

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Спостерігачі з ОБСЄ висловили жаль з приводу “відсутності справжнього плюралізму та конкуренції” на конституційному референдумі, додавши, що ніхто не вів “організовану кампанію” проти поправок.

Нагадаємо, до 65-річного Мірзійоєва схвально ставляться і вдома, і за кордоном, зокрема через відмову ліберального реформатора від ізоляційної політики попереднього керівництва та підходу поліцейської держави.

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