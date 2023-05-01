Представник МЗС Південної Кореї відвідає Москву, говоритимуть про Україну

Президент Юн Сук Йоль з послом Південної Кореї у Росії Чан Хо Джином

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чан Хо Джин незабаром відвідає Росію на тлі напруги між країнами після того, як президент Юн Сок Йоль заявив про можливість надання зброї Україні.

Про це пише південнокорейське інформаційне видання Yonhap.

Чжин, який обіймав посаду посла в Росії до початку квітня, планує здійснити прощальну дводенну поїздку до Москви в середині травня.

З того часу Росія попередила, що надання військової допомоги Україні означатиме “певною мірою залучення Сеула до конфлікту” і буде “відверто ворожим антиросійським кроком”.

Очікується, що це питання буде порушено під час зустрічей Чана із російськими посадовцями.

Юн також сказав в інтерв'ю Washington Post, що Південній Кореї слід розглянути питання надання зброї Україні, беручи до уваги “безліч прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими країнами”.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль заявив, що необхідно забезпечити, аби вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає "різні варіанти", коли справа доходить до летальної допомоги Києву.

Вперше Юн Сок Йоль заявив про можливе постачання зброї Україні в інтерв'ю перед відвідинами Вашингтону минулого тижня.

Торік Південна Корея вперше офіційно погодилася опосередковано надати нашій державі компоненти зброї для війни проти російських загарбників. Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі.