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Унаслідок боїв у Судані загинули щонайменше 528 осіб, понад 4000 поранені

Черговий режим припинення вогню знову зірвався. 

Унаслідок боїв у Судані загинули щонайменше 528 осіб, понад 4000 поранені
Переворот у Судані (ілюстративне фото)
Фото: скріншот

Унаслідок спроби перевороту в Судані від 15 квітня по зараз загинули щонайменше 528 осіб, 4 559 були поранені. Однак ООН вважає, що реальна кількість жертв більша, пише The Guardian.

Суданська армія та спецпризначені RSF знову звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню. 

Раніше обидві сторони заявили, що офіційну угоду про припинення вогню, яка мала закінчитися опівночі, буде продовжено ще на 72 години. Попередні мирні домовленості теж зривалися і вооючі сторони теж звинувачували в цьому одна одну. 

Армія бʼє по спецпризначенцях, які розгортаються у столиці Хартумі, переважно безпілотниками та винищувачами. Десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки. 

Координатор ООН з надання надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, який у неділю був оголошений посланником у регіоні, заявив, що "гуманітарна ситуація в країні досягає критичної точки". Він додав, що масове пограбування гуманітарних офісів і складів вичерпало більшість запасів, тож ООН шукає термінові шляхи доставки нової допомоги. 

Збройні сутички спалахнули в Судані 15 квітня. Суданські спецпризначенці RSF почали боротьбу за контроль над урядовими органами із суданською армією, яка захопила владу в результаті перевороту 2021 року. Фактично проти голови армії Судану Аль-Бурхана, який очолює тимчасову суверенну раду Судану, виступив його ж заступник у цій раді генерал Хемедті, який очолює спецпризначенців RSF. 

За час боїв більшість країн світу евакуювала своїх громадян із Судану. 

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