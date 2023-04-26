Окрім українців врятовано громадян Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс.

Україна евакуювала з Судану 91 людину, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

МЗС у співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані.

За 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:

83 українців та 4 суданців - членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 захотіли повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України;

іншу групу із 5 українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці;

ще 3 громадяни були евакуйовані в координації із урядом Німеччини.

Фото: МЗС

Нагадаємо, у середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.