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Україна евакуювала з Судану 91 людину

Окрім українців врятовано громадян Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс.

Україна евакуювала з Судану 91 людину
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Україна евакуювала з Судану 91 людину, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

МЗС у співпраці із іншими відомствами продовжує операцію із порятунку українців, які опинилися в зоні бойових дій в Судані. 

За 24-26 квітня дипломати евакуювали три групи громадян:

  • 83 українців та 4 суданців - членів іхніх родин, а також 51 іноземця (громадяни Грузії, Перу, Канади та Сент-Кіттс і Невіс). 64 захотіли повернутися на Батьківщину. Очікується, що вони сьогодні прибудуть чартерним рейсом до Польщі та будуть доправлені до України;
  • іншу групу із 5 українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці;
  • ще 3 громадяни були евакуйовані в координації із урядом Німеччини. 

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Фото: МЗС

Нагадаємо, у середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.

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