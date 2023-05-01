Сьогодні у Франції мають провести новий марш проти пенсійної реформи, очікують жорстких інцидентів

Захід збігається з Днем праці, коли традиційно проходять великі антиурядові демонстрації. 12 тисяч поліцейських залучено до охорони порядку.

Профспілки планують сьогодні провести заплановані марші у всій Франції, щоб відновити тиск на уряд через його непопулярну реформу пенсійної системи.

Про це пише Bloomberg.

Марші відбудуться навіть після того, як президент Еммануель Макрон підписав закон минулого місяця, і кількість протестів зменшується.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дерманін заявив, що поліція мобілізує масовий рівень безпеки, оскільки захід збігається з Днем праці, коли традиційно проходять великі антиурядові демонстрації. 12 000 поліцейських у всій Франції, майже половина з них у Парижі, допоможуть у боротьбі з потенційно жорсткими інцидентами.

Протягом останніх тижнів хвиля протестів і страйків, що тривала кілька місяців, спала, але профспілки та ліві партії роблять ставку на народне невдоволення реформою, щоб відродити рух.

Близько 60% французьких виборців підтримують заклик до демонстрації 1 травня, а підтримка особливо сильна серед симпатиків лівих партій і ультраправого руху партії Марін Ле Пен “Національне об’єднання”.

Новий закон про підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років зробив Макрона дуже непопулярним і закріпив розбіжності в парламенті, де він уже втратив більшість. Особливе невдоволення викликало використання конституційного положення щодо ухвалення пенсійної реформи без повного голосування в парламенті.

Останніми днями Макрон намагався зайняти позицію примирення, визнаючи, що люди не погодилися з підвищенням пенсійного віку. Він виїжджав за межі Парижа, щоб поговорити про охорону здоров’я та освіту, але здебільшого його зустрічали демонстрації. Члени Кабінету міністрів також стали жертвами протестів.

Нагадаємо, Уряд Франції найближчими тижнями запропонує закопроєкт, який заохочуватиме ширший розподіл корпоративних прибутків між працівниками.