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Зеленський розповів Макрону про фронтові перспективи травня

Окремо вони поговорили про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Зеленський розповів Макрону про фронтові перспективи травня
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував за підтримку України з боку Франції в умовах повномасштабної російської агресії.

"Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо Глава держави акцентував на першочергових потребах українських сил оборони. Було висловлено вдячність за вже надану Францією оборонну допомогу та домовлено про додаткові рішення, що посилять потенціал України на полі бою", - сказав Зеленський.

Окрему увагу було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави. Лідери України та Франції узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

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Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Франції засудило нові обстріли, які здійснила Росія 28 квітня по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

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