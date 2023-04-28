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Зеленський і голова Євроради обговорили заборону української агропродукції країнами-сусідами

Також ішлося про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст російськими ракетами.

Зеленський і голова Євроради обговорили заборону української агропродукції країнами-сусідами
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем

Як ідеться в дописі на сторінках Зеленського у соцмережах, глава держави розповів Мішелю про наслідки чергового обстрілу українських міст російськими ракетами та безпілотниками.

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Також сторони обговорили блокаду імпорту української сільгосппродукції країнами-сусідами.

"Детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції. Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що в умовах війни з Росією "Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС".

Нагадаємо, Європейська Комісія і Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п’яти сільськогосподарських продуктів. угода містить зобов’язання Польщі та інших країн вийти з односторонньої блокади імпорту продовольства з України. Ці заборони будуть замінені безпрецедентною забороною ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії. Транзит буде дозволений. Поки невідомий термін дії заборони.

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