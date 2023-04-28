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Ірина Венедіктова стала послом України в Ліхтенштейні за сумісництвом

Відповідний указ підписав Президент.

Ірина Венедіктова стала послом України в Ліхтенштейні за сумісництвом
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Посол України у Швейцарській Конфедерації Ірина Венедіктова стала послом України в Ліхтенштейні за сумісництвом.

Про це йдеться в тексті указу Президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті глави держави.

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"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - зазначено в документі.

Нагадаємо, торік влітку Верховна Рада дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Президент тоді пояснив, що її відсторонення повʼязане з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

У листопаді Зеленський призначив Венедіктову послом до Швейцарії.

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