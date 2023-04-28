Посол України у Швейцарській Конфедерації Ірина Венедіктова стала послом України в Ліхтенштейні за сумісництвом.

Про це йдеться в тексті указу Президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті глави держави.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - зазначено в документі.

Нагадаємо, торік влітку Верховна Рада дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Президент тоді пояснив, що її відсторонення повʼязане з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

У листопаді Зеленський призначив Венедіктову послом до Швейцарії.