Кличко заявив, що в США домовляється з мерами американських міст про допомогу у відновленні українських громад

Одне з ключових питань, які стоять на порядку денному першого Саміту міст Північної та Південної Америки в Денвері, - це відновлення миру та підтримка України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Світовий конгрес мерів. Група українських мерів також бере участь в обговоренні ключових викликів, які є на сьогоднішній день у світі. І одне з ключових питань – це відновлення миру та підтримка України. Ми піднімаємо це питання і робимо все, щоб підтримка України була ще міцнішою», - повідомив Кличко.

Він повідомив, що в Саміті беруть участь близько 2 тисяч мерів міст та представників місцевого самоврядування з 35 країн.

«На Саміті міст Північної та Південної Америки говоримо про допомогу у відновленні, яку можуть надати міста різних країн містам українським. Адже саме місцеве самоврядування, його розвиток і співпраця міст є ідеєю цього саміту, який відбувається вперше за ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID», - зазначив мер Києва.

Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань дипломатії міст і штатів Ніною Хачігьян. Спілкувалися на головному майданчику саміту про роль міст у глобальному лідерстві та місцеве самоврядування як основу демократії, повідомив Кличко.

Також він зустрівся із заступником Держсекретаря США з питань економічного зростання, енергетики та охорони навколишнього середовища Хосе Фернандесом. Йшлося про майбутню відбудову українських міст та реформи, які потрібно втілювати в Україні.

Найближчим часом запланована зустріч Віталія Кличка з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та мерами кількох американських міст.